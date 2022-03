Hip-hop salezjańskich kleryków. Nagrali piosenkę, apelują o wsparcie dla Ukrainy [WIDEO]

W salezjańskim seminarium w Krakowie schronienie znalazły dziesiątki ukraińskich rodzin. Niektórzy zostają na dłużej, części osób salezjanie pomagają w przygotowaniu się do dalszej podróży. Salezjański Wolontariat Misyjny rozpoczął akcję „Serce dla Ukrainy”, w ramach której organizowana jest zbiórka pieniężna, a także materiałów pierwszej potrzeby. Opróżnione garaże zamieniły się w magazyny, które szybko się zapełniają dzięki hojności darczyńców z Polski i z zagranicy. Do tej pory z pomocą salezjanów i wolontariuszy zorganizowano już pięć transportów najpotrzebniejszych produktów do placówek zgromadzenia na terenie Ukrainy.