Halny na Podhalu. Silny wiatr przewracał drzewa w Zakopanem. Ostrzeżenie IMGW dla południa Polski obowiązuje do soboty

W piątek (20 października) południowa część Małopolski - zgodnie z zapowiedziami meteorologów - odczuwa działanie silnego wiatru. W Tatrach huraganowy wiatr wieje coraz bardziej, a strażacy w Zakopanem odnotowują coraz więcej interwencji. Stacja IMGW na Kasprowym Wierchu odnotowała porywy wiatru o prędkości 140 km/h. Drzewo przewróciło się m.in. na szyny kolejki na Gubałówkę.

Od godziny 16 Straż Pożarna odnotowała 31 interwencji związanych z halnym. Strażacy wzywani są głównie do powalonych drzew. Na szczęście brak osób poszkodowanych. Ostrzeżenie dotyczące silnego wiatru obowiązuje jeszcze do soboty do godziny ósmej rano. Strażacy wyjeżdżają do drzew powalonych na linie energetyczne lub na jezdnię, usuwali drzewa z drogi, przywracając możliwość przejazdu. Jedno z drzew strażacy usuwali na ulicy Piłsudskiego w Zakopanem. Interwencje związane z silnym wiatrem małopolscy strażacy podejmowali też m.in. w Nowym Targu (pięć), Nowym Sączu (2) czy Wadowicach (1). - Powiało mocniej, ale jak na razie odnotowujemy pojedyncze połamane i powalone drzewa, które na szczęście nie stworzyły większego zagrożenia - podsumowuje wieczorem w piątek mł. kpt. Marcin Cygan ze stanowiska kierowania Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej.

Nawet do 160 km/h na Kasprowym Wierchu!

Na Kasprowym Wierchu powieje ponad 160 km na godzinę, w Zakopanem około 100. Najmocniejsze podmuchy prognozowane są między godziną 6 a 8 rano. Strażacy i TOPR-owcy apelują aby zostać w domach i pensjonatach. To nie jest czas na spacery, a już zupełnie nie na wyjścia górskie.

Straż pożarna na Podhalu jest postawiona w podwyższony stopień gotowości na czas najbliższej nocy. Są to jednostki w Zakopanem, Kościelisku, Poroninie i Białce Tatrzańskiej i na Olczy. - Wcześniejsze halne nie dochodziły w takiej sile do Bukowiny Tatrzańskiej. To ewenement, więc czekamy co przyniosą nam najbliższe godziny – powiedział nam Andrzej Garbuliński, zastępca dowódcy Straży Pożarnej w Zakopanem. Dwa ogromne świerki zwalił dzisiaj w godzinach popołudniowych wiatr halny na drogę wojewódzką 958, całkowicie ją tarasując. Na szczęście nieopodal pracowali drwale, którzy szybko usunęli przeszkodę. – Dobrze, że mieliśmy na miejscu piłę i traktor to szybko sobie poradziliśmy – powiedział nam Andrzej Staszel, pracujący nieopodal w lesie w Kościelisku. Bardzo szybko na miejscu pojawiła się straż pożarna, która uporządkowała resztę gałęzi i pokierowała ruchem na szosie.

W Zakopanem strażacy usuwali między innymi dwa powalone drzewa z ulicy Makuszyńskiego, kolejne na ulicy Szymanowskiego, zabezpieczali elementy elewacji remontowanego budynku na ulicy Kościeliskiej. Na Jaszczurówce jedno z drzew oparło się o budynek TBS. Ze względu na siłę wiatru, zmierzch i ryzyko zniszczenia balkonów i mieszkań w czasie akcji strażacy zdecydowali się usunąć je dopiero rano. Dla samego południa Polski - od powiatu cieszyńskiego, przez Żywiecczyznę, Podhale aż po powiat bieszczadzki - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne mówiące o silnym wietrze. "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południa" - brzmi komunikat. Ostrzeżenie to obowiązuje od piątku od godz. 10 do soboty (jutro) do godziny ósmej rano. Ostrzeżenie nie dotyczy samego Krakowa - a najbliżej stolicy Małopolski obowiązuje w powiecie wadowickim.

współpraca: Michał Pietrzak

