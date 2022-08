Hala Gąsienicowa w sierpniu jest wyjątkowo piękna. Zdjęcia internautów ukazują morze kwiatów. Jak dostać się na Halę Gąsienicową?

Hala Gąsienicowa – jedno z najpiękniejszych miejsc w Tatrach

Atrakcje Hali Gąsienicowej

Wierzbówka kiprzyca na Hali Gąsienicowej

Kwitnąca wierzbówka na Hali Gąsienicowej zachwyca turystów, którzy chętnie robią zdjęcia Hali Gąsienicowej, pokrytej kwiatami. Zebraliśmy dla Was najpiękniejsze zdjęcia pokrytej wierzbówką Hali, którymi podzielili się z nami użytkownicy Facebooka.

Zapraszamy do galerii, ukazujących Halę Gąsienicową w okresie zakwitu wierzbówki. Na pewno zachęcą Was do zorganizowania własnej wycieczki w Tatry z przystankiem na tonącej w kwiatach Hali Gąsienicowej.