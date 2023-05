Gwiazdy światowego jazzu i studenckie zespoły. Od 9 do 18 maja 29. edycja festiwalu "Starzy i Młodzi, czyli Jazz w Krakowie"

W tym roku festiwal rozpocznie się od wyjątkowego wydarzenia: na jedyny występ w Polsce przyjedzie formacja Steve Coleman & Five Elements. Jej lider to jedna z największych indywidualności nowoczesnego jazzu, a także intrygujący teoretyk. Jego twórczość i idee miały silny wpływ na współczesne oblicze gatunku. W latach 80. opracował on założenia ruchu „M-Base”, które pozwoliły młodym muzykom na oryginalne połączenie jazzowego wyrafinowania z rytmiczną funkcjonalnością, rodzącego się wówczas hip-hopu.

„Masovian Mantra" to autorski projekt kontrabasisty Michała Barańskiego, łączący elementy folkloru polskiego i indyjskiego, nagrany w towarzystwie utytułowanych muzyków z polskiej sceny jazzowej. Kompozycje na album pod tym tytułem powstały z gościnnym udziałem izraelskiego gitarzysty Shachara Elnatana, którego debiutancką płytę wyprodukował Avishai Cohen. Barański zastosował w swych nagraniach unikalną technikę gry hinduskiej perkusji wokalnej – konnakol. Płyta „Masovian Mantra” została wydana w prestiżowej serię „Polish Jazz” i otrzymała dwie nominacje do nagrody Fryderyka.

W Krakowie posłuchamy Amerykanina z grupą Little Big. Kontynuuje on z nią drogę obraną na „Invisible Cinema”, z głębszym zaangażowaniem w melodyjny wymiar utworów i współczesną rytmikę. Wraz z członkami zespołu, Parks przenosi do swego aktualnego grania wcześniejsze doświadczenia nie tylko z jazzu i muzyki improwizowanej, ale także z elektroniki, R&B, indie-popu, alt-country i wielu innych gatunków, tworząc bogatą aranżacyjnie i wykonawczo muzykę z pogranicza stylów.

Aaron Parks & Little Big wystąpią 16 maja o godz. 20 w Teatrze Variete.

W ramach koncertu „Jazzowe Debiuty” swoją twórczość zaprezentują młodzi artyści - studenci Akademii Muzycznej w Krakowie oraz uczniowie Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.

Szymon Wojnowicz Trio to zespół założony przez studentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Początkowo repertuar formacji stanowiły standardy jazzowe. Z czasem jednak program koncertów tria rozszerzył się o kompozycje Krzysztofa Komedy i Theloniousa Monka w autorskich aranżacjach, własne interpretacje muzyki klasycznej i autorskie kompozycje muzyków.