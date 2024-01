Gwiazda z podkrakowskiej Skały. WaluśKraksaKryzys: Nie jestem traktowany jako dziwak, tylko ktoś, kto robi to, co kocha

- Twoja poprzednia płyta „Atak” sprzed trzech lat okazała się dużym sukcesem. Jak sobie poradziłeś z popularnością, która wtedy na ciebie spadła?

- Staram się to jakoś tak ogarnąć, żeby nie było to dla mnie uciążliwe. Do dzisiaj często pojawiam się w domu rodzinnym w podkrakowskiej Skale, która jest dla mnie takim buforem bezpieczeństwa. Tutaj znają mnie wszyscy od urodzenia. Tak naprawdę niewiele się zmieniło. Co jakiś czas ktoś tylko uśmiecha się do mnie na ulicy, co jest bardzo miłe. Bo fajnie jest żyć w świecie, w którym ludzie się do siebie uśmiechają, a nie chcą ci zrobić krzywdy.

- Jesteś już honorowym obywatelem Skały?

- (śmiech) Zaskoczę cię: w 2022 roku dostałem tytuł Przyjaciela Ziemi Skalskiej. Jest to już więc za mną. Cieszy mnie, że tworząc muzykę alternatywną, która odbiega od tego, co zazwyczaj dzieje się w sferze kultury w małym miasteczkach, zostałem dostrzeżony i doceniony. Nie jestem traktowany jako dziwak, tylko ktoś, kto robi to, co kocha i się w tym spełnia.