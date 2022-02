Grupa SPEED łapała piratów drogowych na małopolskich drogach. Posypały się drogie mandaty Marcin Banasik

Fot. Tomasz Ho£Od / Polska Press

Policjanci z grupy SPEED w minioną niedzielę zatrzymali do kontroli kilku piratów drogowych. Dwóch kierowców otrzymało wysokie mandaty ( 3000 zł i 1500 zł) oraz po 10 punktów karnych, a innego czekają dwie sprawy w sądzie: za popełnione wykroczenia drogowe (za co grozi mu grzywna w wysokości do 30 000 zł) oraz sprawa karna za przestępstwo niezatrzymania do kontroli drogowej (za co grozi mu do 5 lat odsiadki).