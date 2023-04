Groźny wypadek pod Krakowem. Pogoda nie sprzyja kierowcom

Meteorolodzy prognozują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem. Prognozują także przymrozki. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje 3 kwietnia, od godz. 01.00 do godz. 09.00. Apelujemy do kierowców i pieszych o szczególną uwagę i zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach!

Temperatura minimalna w nocy wyniesie ok -3 st. C, a przy gruncie ok. -5 st. C.

Ostrzeżenie o przymrozkach może być kontynuowane w kolejnych dobach, aż do środy, 5 kwietnia, lub do czwartku, 6 kwietnia.

