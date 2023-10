Głośny film "Gorączka" Agnieszki Holland w krakowskich kinach studyjnych w ramach cyklu Krótka historia polskiego kina

Zmiany w polskich szkołach - to musisz wiedzieć!

Krótka historia polskiego kina to polska klasyka filmowa w kinach studyjnych w całej Polsce. W programie trwającego od lutego cyklu jest dziesięć tytułów wybranych przez Tomasza Kolankiewicza. Każdy z seansów poprzedzony jest wykładem przygotowanym przez kuratora przeglądu. Prelekcje przybliżają sylwetki twórców, wprowadzają w tematykę filmu oraz omawiają realia polityczno-społeczne jego powstania. Przegląd to okazja by najważniejsze polskie filmy obejrzeć na kinowym ekranie w wersji cyfrowo odrestaurowanej.

Kolejny film w ramach przeglądu to "Gorączka" Agnieszki Holland. Ta wyróżniona Złotymi Lwami na Festiwalu w Gdyni adaptacjęa powieści Andrzeja Struga "Dzieje jednego pocisku" to historia działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej, którzy przygotowują zamach na znienawidzonego generała. Bomba, którą mają się posłużyć, przechodzi z rąk do rąk, wpływając na losy kolejnych osób, które znajdują się w jej posiadaniu.