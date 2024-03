Gdzie w Małopolsce można skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich bez skierowania? Białe soboty przez cały marzec! Aleksandra Łabędź

Gdzie w Małopolsce można skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich bez skierowania? Białe soboty przez cały marzec! Pixabay.com

Badania wzroku, piersi, poziomu cukru we krwi, echo serca, EKG czy USG – to tylko niektóre z darmowych badań jakie będzie można wykonać w wojewódzkich podmiotach leczniczych w niemal wszystkie soboty marca. Na Małopolan będą czekać także lekarze specjaliści i fizjoterapeuci. Co istotne, z ich porad będzie można skorzystać całkowicie bezpłatnie i bez skierowania. Zakres usług dostępnych dla pacjentów jest wyjątkowo szeroki.