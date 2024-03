Gdzie obejrzeć mecz Polska – Estonia? Te puby i bary w Krakowie oferują transmisje sportowe OPRAC.: Redakcja Kraków

WOJCIECH MATUSIK

Sportowe emocje najlepiej smakują, gdy przeżywamy je wraz z innymi kibicami. Już 21 marca serca fanów reprezentacji Polski znów mocniej zabiją. Mecz barażowy z Estonią to ostatnia szansa dla naszych kadrowiczów, by liczyć się jeszcze w walce o przepustkę na Euro 2024. Sprawdzamy, gdzie w Krakowie spędzić ten wieczór, by wspólnie dopingować Biało-Czerwonych.