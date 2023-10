Gdzie na spacer w Krakowie? Park Lotników Polskich w jesiennej aurze wygląda czarująco

Park Lotników to ponad 43 ha powierzchni przedzielonej przebiegiem alei Jana Pawła II. Park znajduje się na dawnych terenach fortecznych i to one właśnie wyznaczają kształt zieleńca. W czasach, kiedy powstawała Nowa Huta, narodziła się idea stworzenia Parku Kultury i Wypoczynku w Krakowie. W pierwotnych zamiarach miała ona realizować ideę „parków kultury i wypoczynku”, w zieleni parkowej duże znaczenie miały urządzenia kulturalne. Wydzielano w nich kilka stref-sektorów: wypoczynku, kultury i oświaty, obrony (m.in. strzelnice), dziecięce, zdrowotne i imprez masowych – widowiskowe. Tych planów nie zrealizowano, a w 1989 roku, decyzją radnych miejskich, zmieniono nazwę tego miejsca na Park Lotników Polskich.

Dziś w południowo-wschodniej części parku młodzież i dzieci zaprasza Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema. W parku znajduje się też skatepark i pumptrack – rowerowy tor przeszkód, staw, grobla, fontanna i mnóstwo różnorodnej zieleni.