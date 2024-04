Gdzie Kraków planuje nowe linie tramwajowe i na jakim etapie jest przygotowanie tych inwestycji?

Pracownicy Miejskiego Inżyniera Ruchu na bieżąco przeprowadzają audyty infrastruktury. Teraz urzędnicy przedstawili najnowsze założenia związane z budową linii tramwajowych. Na liście znalazło się pięć takich inwestycji. Do tego w programie jest budowa premetra. To plany, jakie zostaną w magistracie po kończącym po 22 latach urzędowania prezydencie Krakowa Jacku Majchrowskim. Od maja nowy prezydent miasta będzie ewentualnie weryfikował zakres zadań transportowych.

- Układ przebudowanej pętli tramwajowej Krowodrza Górka umożliwi w przyszłości rozwój sieci tramwajowej i doprowadzenie jej do osiedli w północno-zachodniej części Krakowa - informują w magistracie. Przygotowywane są więc następujące połączenia tramwajowe:

Linia Krakowskiego Szybkiego Tramwaju Krowodrza Górka–Azory

W 2017 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności dla budowy linii tramwajowej na os. Azory. Decyzja stała się ostateczna w 2020 r. W 2019 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W lipcu 2021 r. wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla przedsięwzięcia. W grudniu 2021 r. Wojewoda Małopolski wszczął postępowanie i wezwał wykonawcę do usunięcia nieprawidłowości we wniosku z powodu kolizji przedmiotowej inwestycji z innym zamierzeniem – budową linii KST z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej.

- Kolizja ta była niemożliwa do usunięcia, gdyż inwestycje pokrywały się terytorialnie. Obecnie wykonawca pozyskał nową mapę do celów projektowych i koryguje dokumentację projektową na podstawie uzyskanych aktualnych warunków technicznych. Uzupełnienie braków do wniosku o wydanie ZRID jest planowane do połowy 2024 roku. Wydanie decyzji przez Wojewodę Małopolskiego powinno nastąpić w ciągu następnych 3 miesięcy - informują w krakowskim magistracie.

Linia KST Azory–Bronowice

Zadanie jest kontynuacją linii tramwajowej na os. Azory. W 2016 r. zostało dla niego opracowane Studium wykonalności oraz uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, w której przewidziano budowę linii tramwajowej o długości ok. 2,1 km. Torowisko prowadzone będzie równolegle do łącznicy drogowej na ul. Weissa z ul. Conrada, a następnie wzdłuż ul. Conrada aż do pętli tramwajowo-autobusowej w rejonie ul. Stawowej, zintegrowanej z parkingiem park&ride.

Realizacja kolejnych etapów w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji realizacyjnej, a następnie wykonania robót budowlanych, uzależniona jest od postępu prac związanych z budową linii tramwajowej z Krowodrzy Górki na os. Azory oraz od zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na ten cel.

Linia tramwajowa na os. Złocień

Zadanie podzielone zostało na trzy części. Pierwsza to przedłużenie linii tramwajowej od pętli tramwajowej Mały Płaszów do węzła drogowego Kraków Przewóz, druga to rozbudowa ul. Domagały od skrzyżowania z ul. Nad Drwiną do skrzyżowania z ul. Śliwiaka i Bartników. Trzecia natomiast dotyczy studium koncepcyjnego czterech korytarzy drogowo-tramwajowych wraz z pętlą tramwajowo-autobusową w rejonie os. Złocień. Ta część była już z mieszkańcami konsultowana, wybrali oni wariant z linią tramwajową na ul. Domagały. Aby powstał tramwaj na os. Złocień, konieczne jest wykonanie elementu wspólnego, czyli odcinka od Małego Płaszowa do ul. Domagały, realizacja którego wymaga uzyskania decyzji środowiskowej, oraz zarezerwowania środków w budżecie na ok. 450 mln zł. Warunki środowiskowe są wymagane także dla kolejnego odcinka, do ul. Agatowej. Sam koszt budowy linii tramwajowej na os. Złocień, wraz z pętlą, wyniesie ok. 330 mln zł.

- Do realizacji linii tramwajowej nie będzie konieczna natomiast zmiana planów miejscowych. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze prace przy rozbudowie ul. Domagały będzie można rozpocząć w 2027 roku - podsumowują w urzędzie.

Linia tramwajowa na os. Rżąka

Obecnie na zlecenie miasta opracowywana jest koncepcja budowy linii tramwajowej między skrzyżowaniem ul. Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a os. Rżąka, wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride. Wykonawca przygotowuje niezbędną dokumentację do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ). Przewiduje się, że ostateczna decyzja DUŚ dla tego przedsięwzięcia zostanie wydana do końca 2024 r.

Przedłużenie linii tramwajowej na ul. Piasta Kołodzieja

Budowa nowego odcinka linii tramwajowej, o długości ok. 500 m, będzie poprowadzona od istniejącej pętli tramwajowej przy ul. Piasta Kołodzieja do ul. Powstańców. Powstanie również nowy terminal tramwajowo-autobusowy przy ul. Powstańców. W 2016 r. sporządzona została „Koncepcja programowo-przestrzenna układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów”. W 2017 r. RDOŚ ustalił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia i wydał decyzję, od której jednak zostały złożone odwołania do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

W 2021 r. GDOŚ wezwał Gminę Miejską Kraków do przedłożenia wyjaśnień i uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. - Z uwagi na stopień szczegółowości wymaganych danych, gmina we wrześniu 2022 r. zawarła umowę z wykonawcą, który ma uzupełnić raport oraz uzyskać w imieniu gminy prawomocną decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Dopiero po uzyskaniu prawomocnych decyzji, powstanie podstawa do zarezerwowania środków finansowych w budżecie miasta, niezbędnych do dalszej realizacji - opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji zezwalających na realizację robót budowlanych oraz wykonania tychże robót budowlanych - wyjaśniają w magistracie.

Premetro

Obecne władze miasta uważają, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem transportowym jest premetro, czyli tramwaj, który wykorzystuje połączenia tunelowe, aby w przyspieszonym tempie szybko przewozi spore grupy pasażerów. - Tunel dla metra różni się od tunelu dla premetra średnicą około 1,5 metra, nie ma więc przeszkód, żeby wybudować tunel o parametrach właściwych dla poprowadzenia metra. O tym, czy będzie to ostatecznie tunel tramwaju czy metra, zdecydować można później - przekonują w urzędzie.

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie stara się obecnie o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy pierwszego etapu premetra. Eksperci, autorzy sporządzonego kilka lat temu na zamówienie Krakowa studium, zarekomendowali budowę premetra poprowadzonego od ul. Jasnogórskiej do pętli na Wzgórzach Krzesławickich.

Realizacja linii została podzielona na trzy etapy. Pierwszy etap budowy premetra obejmować będzie odcinek od skrzyżowania ul. Reymonta i ul. Piastowskiej do realizowanej obecnie linii tramwajowej KST z ul. Meissnera do Mistrzejowic, z czego odcinek od ul. Akademickiej do włączenia do linii tramwajowej KST przebiegać będzie w tunelu. Ustalenie nowego przebiegu premetra na odcinku od ronda Młyńskiego do ronda gen. Maczka będzie przedmiotem odrębnego zlecenia. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pierwszego etapu premetra planowane jest w III kwartale 2024 r. Następnie ma zostać ogłoszone zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy pierwszego etapu premetra wraz z uzyskaniem decyzji realizacyjnych.

