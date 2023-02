Garbarnia Kraków. Maciej Musiał: Tak chcemy grać, tak podkręcać tempo

- Dla nas to był bardzo dobry sprawdzian, bo graliśmy z bardzo wymagającym rywalem - podkreśla Maciej Musiał. - Duże były umiejętności przeciwnika. Przede wszystkim graliśmy na normalnej trawie. To dla nas był pierwszy raz, gdy mogliśmy wyjść w tym roku na naturalną nawierzchnię. Był to zatem sparing nie do przecenienia dla nas. Jestem zadowolony z tego jak to wyglądało. Momentami graliśmy bardzo dobrze. Szczególnie w pierwszej połowie. W drugiej pojawiło się już trochę bałaganu w organizacji naszej gry, ale generalnie pozytywnie oceniam nasz występ.

Mecz był prowadzony w szybkim tempie, z czego trener Garbarni też jest zadowolony: - Tak chcemy grać i to nam długimi fragmentami dobrze wychodziło. Sam byłem ciekaw jak zawodnicy wytrzymają te siedemdziesiąt minut i to jeszcze na murawie, na której człowiek inaczej się zachowuje niż na „syntetyku”. Motorycznie wyglądaliśmy jednak dobrze, a tempo gry to jest to, co chcemy podkręcać i oba zespoły do tego się dostosowały.