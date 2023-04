Garbarnia Kraków. „Brązowi" zagrają jeszcze z ośmioma rywalami. W rundzie jesiennej w meczach z nimi zdobyli tylko pięć punktów

Mimo to w drużynie z Ludwinowa nikt nie myśli o degradacji. Piłkarze zapewniają, że nie załamują się, że w pozostałych do rozegrania spotkaniach powalczą o punkty, myślą pozytywnie, bardzo liczą na swoich kibiców, którzy nadal ich wspierają, jak choćby podczas ostatnich, sobotnich derbów Krakowa na Suchych Stawach, przegranych - po bardzo nieskutecznej grze - z Hutnikiem 0:1.

- Niestety zawiodła nasza skuteczność, nie mieliśmy szczęścia pod bramką rywala, a ponadto popełniliśmy indywidualne błędy, co w końcowym rozrachunku sprawiło, że przegraliśmy bardzo ważny mecz. Byliśmy zdeterminowani, pokazaliśmy charakter, lecz to nie wystarczyło. Zdecydowanie brakuje nam skuteczności w ostatniej fazie akcji - mówił po derbach obrońca Garbarni Mateusz Bartków (cytat za garbarnia.krakow.pl).

- Stwarzaliśmy sobie dużo sytuacji, ale piłka nie chciał wpaść do bramki. Brakuje nam szczęścia, większej koncentracji. Musimy to zmienić. Patrzymy do przodu, wzajemnie się napędzamy. Najgorzej byłoby się załamać. Chcemy z meczu na mecz udowadniać, że potrafimy grać skutecznie. W meczach wyjazdowych chcemy zdobyć komplet punktów! W piłce nie ma rzeczy niemożliwych - powiedział inny defensor Garbarni Bartłomiej Mruk.