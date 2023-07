Fundusz Mada Global chciał przejąć Wisłę Kraków. Postawił na Lechię Gdańsk

Fundusz ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Lechii, a nie w Wiśle

Nieoficjalnie mówi się, że Mada Global zamierza zainwestować w Lechię "na dzień dobry" ok. 4 mln euro. Docelowo może to być jednak o wiele wyższa kwota. W przypadku Wisły Kraków mówiło się o wydatku rzędu co najmniej 15 mln euro w ciągu 3-4 lat.

Gdańszczanie, którzy w minionym sezonie spadli z ekstraklasy, z pewnością będą potrzebować równie dużo na funkcjonowanie, przede wszystkim dlatego, że są mocno zadłużeni (na ok. 20 mln złotych), a kadrę drużyny trzeba zbudować niemal od początku.

Poniżej oświadczenie opublikowane we wtorek 4 lipca przez Lechię Gdańsk i nowego inwestora.

"Lechia Rights Management oraz fundusz inwestycyjny MADA GLOBAL porozumiały się w sprawie przejęcia Lechii Gdańsk.

Lechia Rights Management Sp. z.o.o oraz fundusz inwestycyjny MADA Global FUND FOR INCOME OPPORTUNITIES („MADA GLOBAL” – fundusz inwestycyjny private equity, działający w oparciu o regulacje organów nadzoru finansowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich), reprezentowany przez polską firmę FOOTBALL CULTURE POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – zawarły umowę w sprawie przejęcia klubu Lechia Gdańsk. Formalne zawarcie transakcji nastąpi z momentem podpisania finalnej umowy sprzedaży, o ile mniejszościowi udziałowcy klubu nie skorzystają z prawa pierwokupu akcji.