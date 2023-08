Festiwal Chopin w Ojcowie, czyli muzyka w Parku Zdrojowym. Artyści wystąpili na scenie plenerowej

Na festiwal do Ojcowa przybyli m.in. przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych województwa małopolskiego, powiatu krakowskiego oraz gmin Skała i Sułoszowa.

Festiwal Chopin w Ojcowie nawiązywał do faktu odwiedzin Ojcowa przez kompozytora. Przybył on tutaj w lipcu w 1829 roku. Wycieczkę do Ojcowa zorganizował sobie wraz z przyjaciółmi z Krakowa, w którym zatrzymał się w drodze z Warszawy do Wiednia. A potem Chopin opisał tę wyprawę - z przygodami m.in. wjazdem woźnicy w rzekę - w liście do rodziny, który pisał już z Wiednia.