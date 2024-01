Ferie 2024. Zimowe wycieczki w Tatry z dziećmi. To możliwe. Zobaczcie łatwe i przyjemne szlaki w górach

Wycieczka w Tatry zimą z dziećmi! Tak, również można wędrować z dziećmi po górach. Trzeba jednak się do tego odpowiednio przygotować. Na pierwszym miejscu trzeba mieć na uwadze dobro naszych pociech. Najważniejsze to odpowiedni wybór trasy. Zobaczcie nasze propozycje łatwych zimowych szlaków na eskapady z dziećmi.

Ferie pod Tatrami to nie tylko narty. Zimą możesz wybrać się na tatrzańskie szlaki i poczuć magię gór. To jest możliwe – także z maluchami. W górach są szlaki w miarę bezpiecznie. Trzeba pamiętać, że zimą tak na prawdę nigdzie w Tatrach nie jest bezpiecznie. Jak nie zagrażają nam lawiny, to jest ślisko, albo śnieg jest głęboki. Albo po prostu zimno, co również może okazać się bardzo groźne. Pamiętajmy, że zimą wędrowanie może nam zająć o wiele więcej czas niż ten wskazany na drogowskazach. To wszystko zależy od warunków. Jak będzie głęboki śnieg i nieprzetarty szlak, wyprawa będzie z pewnością bardzo męcząca. Przede wszystkim przed wyruszeniem w góry z dziećmi trzeba się odpowiednio przygotować. W pierwszej kolejności wybrać trasę, poznać ją i sprawdzić prognozy pogody oraz warunki (te znajdziemy na stronie topr.pl i tpn.pl). Musimy wiedzieć co nas czeka: czy śnieg, czy wiatr, czy mróz. I dopiero z tymi informacjami przygotowujemy nasza wyprawę – pod względem ubioru, wyposażenia dodatkowe, a także jeśli chodzi o zapasy gorącej herbaty czy jedzenia.

W zimie – nawet na szlaki dolinne – warto zabrać ze sobą raczki. Nie będziemy się ślizgać – droga będzie łatwiejsza i bezpieczniejsza. Koniecznie dobre i ciepłe buty. I oczywiście ubiór „na cebulkę” - kilka warstwa. A do plecaka wkładamy zapasowe skarpety, rękawice, czapki, bluzy. I najważniejsza sprawa – zdrowy rozsądek i dobro dzieci na pierwszym miejscu. Nie planujemy ambitnych wejść. Nie róbmy z naszych dzieci drugiego Jurka Kukuczki. Nie ciągnijmy ich wysoko, w teren niebezpieczny. W takich wycieczkach nie chodzi o spełnienie naszych ambicji. Ale o to, by wycieczka była miła i bezpieczna dla wszystkich.

Zebraliśmy kilka propozycji na zimowe wycieczki z dziećmi: 1. Kalatówki To wycieczka na polanę, która znajduje się niedaleko od Kuźni. Działa tam hotel górski, gdzie można napić się ciepłej herbaty i ogrzać. Droga w warunkach letnich zajmuje ok. 20 minut. Zimą ten czas może się wydłużyć. Wiedzie ona lekko pod górę. Jednak gdy będzie zalodzona, podejście to może nam przysporzyć problemów (a jeszcze gorzej będzie z zejściem). Dlatego warto pomyśleć o raczkach. Na wyprawę na Kalatówki możemy zabrać sanki. Dzieci będą miały frajdę, gdy dotrą na polanę.

2. Hala Kondratowa To hala położona wyżej niż Kalatówki. To propozycja dla rodzin z trochę starszymi dziećmi, które nauczone są już dłuższych wędrówek. Na Halę dotrzemy mijając Kalatówki. Droga będzie wiodła głównie przez las. To już dłuższa wycieczka. Zajmie nam więcej czasu. Na hali jest schronisko, które w tej chwili jest zamknięte z powodu przebudowy. Warto o tym pamiętać i zaopatrzyć się w termos z herbatą. 3. Dolina Jaworzynka Dolina z dawnym i szałasami pasterskimi. Znajduje się niedaleko od Kuźnic – kilkanaście minut drogi. Droga jest łatwa, choć, gdy będzie występował na szlaku lód, może nam to przysporzyć problemów. 4. Dolina Ku Dziurze To reglowa dolina w Tatrach Zachodnich o długości 1,6 km. Na końcu doliny znajduje się Jaskinia Dziura. Górale nazywają ją Zbójecką Jamą, ponieważ wedle legendy miała ona służyć jako schronienie dla słynnego zbója Wojtka Matei. W warunkach letnich przejście doliną zajmuje ok. 25 minut.

5. Dolina Strążyska

To wyjątkowo urokliwa dolina z najpiękniejszym widokiem na Giewont. Prowadzi tam łagodny szlak, bez wielkich podejść. Droga wiedzie głównie przez las. Na końcu drogi czeka nas niesamowity widok – na Giewont. W warunkach letnich pokonanie szlaku zajmuje ok. 40 minut. 6. Dolina Kościeliska To również urokliwa dolina na końcu której docieramy do schroniska górskiego. Droga jest stosunkowo łatwa. Jednak dość długa, bo ok. 5,5 km. W warunkach letnich pokonanie tego szlaku zajmuje ok. 1,5 godziny. W zimie z pewnością będzie to trwało dłużej. Dlatego trzeba się zastanowić, czy nasze dzieci dadzą radę pokonać tak długi dystans. 7. Rusinowa Polana – z Wierch Porońca To urokliwa polana z przepięknym widokiem. W lecie działa tam bacówka, są ławostoły. W zimie na Rusinową najlepiej dojść od strony Wierch Porońca. Bo szlak jest łagodny. Możliwa jest także droga z Zazadniej – po drodze znajduje się sanktuarium na Wiktorówkach. Tam znajduje się bardziej strome podejścia.

8. Mała Łąka To dolina w Tatrach Zachodnich, niewielka, piękna, a mimo to mało oblegana przez turystów. Łatwy szlak i stosunkowo niedaleka trasa. W warunkach letnich dotarcie z Gronika na polanę zajmuje ok. 50 minut. 9. Kasprowy Wierch Wycieczka na świętą górę oczywiście kolejką linową. Już sama przejażdżka będzie nie lada frajdą dla dzieci. Wysiadając na górnej stacji trafiamy w partie wysokogórskie Tatr. Ze szczytu może obserwować przepiękną panoramę gór i najwyższe szczyty – np. Świnicę. Możemy zrobić sobie mały spacerek na Suchą Przełęcz, albo wejść na sam szczyt Kasprowego – tam gdzie znajduje się obserwatorium meteorologiczne.

10. Morskie Oko Na koniec najsłynniejszy tatrzański staw. Na koniec, bo choć w lecie to jeden z najłatwiejszych szlaków, w zimie tak do końca nie jest. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że jest to szlak zagrożony lawinami. Przecina on kilka żlebów, z których może zjechać śnieg – np. słynny Żleb Żandarmerii. W każdym takim miejscu znajdują się odpowiednie tablice informujące o tym. Tam nie powinniśmy się zatrzymywać, ale szybko przejść dalej.

Szlak do Morskiego Oka to 9 kilometrów od parkingu do schroniska. W dwie strony to 18 kilometrów. A więc długa droga. Zastanówmy się czy nasze dzieci dadzą radę pokonać zimą taki dystans.

Wideo Aneta Kolesińska - zapowiedź sylwestra