Ferie 2024 w górach? 6 pomysłów na górską wycieczkę. Te miejsca cię zauroczą!

Pomimo że luty w tym roku nie rozpieszcza nas zimową aurą, to wiele miejsc szczególnie w górach daje nam namiastkę zimy, a pokryte śniegiem szczyty górskie zachęcają do pieszych wycieczek. Pomimo że zima jest tym okresem, w którym turystyczne miasta są szturmowane przez turystów, o tyle górskie szlaki zawsze są doskonałą okazją z jednej strony do aktywnego spędzenia czasu, a z drugiej do uspokojenia myśli i oczyszczenia głowy. Niektóre miejsca sprawdzą się doskonale na jednodniowy wypad, ale też ci, którzy będą chcieli zostać na dłużej, z pewnością znajdą coś dla siebie!