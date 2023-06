Fala upałów nadchodzi do Europy. Gdzie ma być najgoręcej? Nawet 47 stopni Celsjusza w ulubionej wakacyjnej destynacji Polaków

Europę znowu nawiedzi fala upałów w wakacje. Spiekota będzie dosłownie afrykańska

Europa rozgrzewa się najszybciej ze wszystkich kontynentów. Nowy raport „State of the Climate in Europe 2022” sugeruje, że średnia temperatura powietrza na kontynencie była w minionym roku o 2,3 stopnia Celsjusza wyższa niż w erze przedindustrialnej. Wzrost temperatur przebiega w Europie mniej więcej dwa razy szybciej niż średnia globalna.

To raczej nie pomyłka – raport jest dziełem renomowanych organizacji World Meteorological Organisation i Copernicus Climate Change Service, działającej pod egidą Unii Europejskiej.

Wzrost średniej temperatury jest odczuwany zwłaszcza latem. Okres wakacji szkolnych 2022 był w Europie rekordowo gorący, a kontynent nawiedziły susze, pożary i gwałtowne burze. Tysiące osób zmarło z powodu udaru cieplnego.

Poprzedni rekord temperatur należał do roku 2021, a więc wzór wydaje się wskazywać, że lato 2023 upłynie znowu pod znakiem afrykańskich upałów, i to dosłownie. Ciepłe powietrze znad Afryki ogrzewa Europę przez cały rok, a piach naniesiony z Sahary przyspiesza rozpuszczanie się lodowców w Alpach. Jak wskazują badania, rekordowo ciepły jest też obecnie Atlantyk, który do tej pory przyczyniał się do schładzania powietrza nad Europą.