Energia ze słońca to przyszłość i…. teraźniejszość. Fotowoltaika rozwija się Polsce w szalonym tempie. Dowiedz się, co dalej

Małopolska stała się dla reszty Polski wzorem nie tylko w walce ze smogiem, ale i w rozwijaniu odnawialnych źródeł energii, będących najlepszą alternatywą dla źródeł kopalnych, jak węgiel. W ostatnich latach w naszym regionie przebojem stały się systemy oparte na ogniwach fotowoltaicznych, stosowane chętnie nie tylko w domach, ale i przedsiębiorstwach. Jaka jest ich przyszłość? Promujące od lat OZE Małopolanki Małgorzata Bartkowski i Anna Zaremba, przy wsparciu Małgorzaty Hurnik organizują w tej sprawie międzynarodowe wydarzenie - ONLINE PV Conference & EXPO Fotowoltaika w Polsce - Perspektywy i wyzwania. Można rzec – pionierskie, bo choć w całości odbędzie się w sieci, to nie zabraknie sekcji wystawienniczej. Eksperci opowiedzą, co czeka branżę w najbliższym czasie i co nowego dzieje się w nurtującej wszystkich kwestii efektywnego magazynowania energii. Będzie się można także dowiedzieć, jakie są zasady finansowego wspierania tej technologii.