Emocje sięgnęły zenitu! Jedyne takie porsche na świecie zaparkowało w krakowskim muzeum

Krakowski pokaz był prezentacją jedynego na świecie takiego modelu porsche taycan, który jest dziełem spotkania dwóch osobowości – współczesnego artysty Łukasza NAWERA Habiery i ponadczasowej ikony motoryzacji Porsche. To kolejna odsłona współpracy krakowskiego artysty i salonu Porsche Centrum Kraków.

„Każdy artysta marzy, by jego styl był rozpoznawalny od pierwszego wejrzenia. Tak, jak rozpoznawalna jest linia Porsche, której nie da się pomylić z żadną inną. Nasze światy są sobie bliskie, bo oba posługują się bardzo indywidualnym i rozpoznawalnym językiem wizualnym, dlatego postanowiliśmy kontynuować naszą współpracę i tak powstał projekt: NAWER X PORSCHE – CONFIGURATIONS” – wyjaśnia NAWER. - „Dla mnie, jako twórcy, który od lat pracuje nad własnym językiem wizualnym, zaproszenie do współpracy z niezaprzeczalnie legendarnym Porsche, jest ogromnym wyróżnieniem. Ale jednocześnie wiem, że to unikalna możliwość, by przekraczać kolejne granice – przede wszystkim tego, co jest oczekiwane zarówno wobec marki, jak i mojej twórczości”.