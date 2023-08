Dwuletnia kondorzyca Beti z Krakowa wyruszyła do Chile, by tam ratować swój gatunek Małgorzata Mrowiec

Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie we wtorek (8 sierpnia) finalizowała "Projekt kondor": wysłała do Chile kondorzycę Beti, która dwa lata temu wykluła się w stolicy Małopolski. - Jako pierwszy ogród zoologiczny w Polsce otrzymaliśmy zgodę na udział w projekcie reintrodukcji kondora - wyjaśnia Teresa Grega, dyrektor Fundacji. - Chodzi o ponowne wprowadzenie do natury narażonego na wyginięcie gatunku - kondora wielkiego, największego latającego drapieżnika świata.