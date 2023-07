Dwór w Rożnowie z XIX w. na sprzedaż. Obiekt należał do Stadnickich. Na ścianach zachowały się malowidła, w tym siedem widoków Paryża.

Historia dworu w Rożnowie

W XIX w. pozostawał własnością Dobrzyńskich, a ich majątek składał się wtedy z Rożnowa, Radziejowic, Zagórza i Łazisk. W 1882 r. nabyli go od Dobrzyńskich hrabia Stadnicki i Bogumiła z Łubieńskich. W rękach Stadnickich majątek pozostawał do 1946 r., kiedy to został przejęty dekretem PKWN tzw. reformą rolną przez państwo.

W początkach lat 1960-tych własność przeszła na Zakłady Przemysłu Skórzanego “Radoskór” z Radomia, które rozbudowując założenie zaadaptowały go na ośrodek kolonijno-wczasowy. W 1997 r. dwór został sprzedany prywatnemu nabywcy i w jego rękach pozostaje do dnia dzisiejszego.

Dwór Stadnickich w Rożnowie na sprzedaż

Niesamowite malowidła naścienne

Dwór to budowla klasycystyczną, stylem nawiązująca do form architektonicznych starożytnego Rzymu i Grecji. Chyba to co najbardziej przyciąga wzrok znajduje się w środku. Zamknięty od lat dwór posiada niezwykłe wnętrza, które mimo upływu lat nadal robią niesamowite wrażenie. Jak czytamy na stronie opiekunki obiektu, która zajmuje się sprzedażą - Dominiki Dąbrowskiej w pomieszczeniach zachowana jest wyjątkowa zabytkowa dekoracja malarska z początku XIX wieku.

oferty.dominikadabrowska.com

- W dwóch salach polichromia ścienna z przedstawieniami miast, scen symbolicznych i rodzajowych. W supraportach uwidocznione są podobizny wybitnych reprezentantów polskiej nauki doby staropolskiej. W salonach na ścianach widnieje osiem widoków Paryża, a w gabinecie znajdują się spersonifikowane cztery pory roku oraz sceny rodzajowe o patriotycznej wymowie z ułanami księcia Józefa Poniatowskiego - czytamy.

oferty.dominikadabrowska.com

Malowidła te przepisywane są polskiemu malarzowi epoki romantyzmu - Michałowi Stachowiczowi, znanemu z podobnych realizacji dekoracyjnych w Krakowie i we dworze w Rząsce.