Na profilu facebookowym Hutnika Kraków piłkarscy kibice wybrali - w trwającym przez miesiąc głosowaniu - "jedenastkę" 70-lecia klubu. Wybór był trudny. W drużynie z Suchych Stawów występowało bowiem wielu świetnych zawodników. Pewnym ułatwieniem dla sympatyków Hutnika było podanie przez organizatorów głosowania kandydatur piłkarzy do najlepszej "11". Na podstawie wyników głosowania na poszczególne pozycje utworzyliśmy także drugą "11" 70-lecia Hutnika. Wybór futbolowych asów był zarazem okazją do przypomnienia najważniejszych wydarzeń w historii sekcji piłkarskiej i karier jej najwybitniejszych przedstawicieli. Przejdź do galerii.