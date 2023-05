Dwaj policjanci z Nowej Huty w czasie wolnym zatrzymali sprawców kradzieży Aleksandra Łabędź

KWP Kraków

Jak potwierdził to ten przypadek, policjanci cały czas są na służbie. Na początku maja br. dwaj policjanci z komisariatu w Nowej Hucie w czasie urlopu zatrzymali sprawców kradzieży, do której doszło pod koniec kwietnia br. w jednej ze szkół w Nowej Hucie. Teraz zatrzymani mężczyźni odpowiedzą przed sądem. Grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.