Dwa pokazy dokumentalnego filmu "Zasada" o legendarnym polskim kierowcy rajdowym w krakowskim Kinie Pod Baranami

Aż do grudnia, w dziesięciu kinach w Małopolsce gościć będzie przegląd najlepszych polskich dokumentów, organizowany przez Krakowską Fundację Filmową.

- Polskie filmy dokumentalne rzadko trafiają do szerokiej dystrybucji - tłumaczy Barbara Orlicz-Szczypuła, prezeska Krakowskiej Fundacji Filmowej. - Wybraliśmy kilka bardzo różnorodnych tytułów z tegorocznego programu. Wśród nich laureaci festiwalowych nagród, ale także filmy wyjątkowo ciepło przyjęte przez publiczność. W niektórych seansach wezmą udział twórcy i bohaterowie filmów, a swoje ekrany udostępnią nam nasze ulubione krakowskie i małopolskie kina.

Przegląd zainauguruje wyjątkowy film "Zasada" Michała Bollanda. To opowieść o legendarnym polskim kierowcy, który powraca, by wziąć udział w Rajdzie Safari w Kenii - jednym z najtrudniejszych rajdów samochodowych na świecie. Ekipa filmowa towarzyszy Sobiesławowi Zasadzie podczas przygotowań do imprezy i w trakcie wyścigu po afrykańskich bezdrożach.