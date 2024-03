Duże zmiany na ul. Lublańskiej w Krakowie. Urzędnicy zapowiadają

"Analizując zakres prac remontowych na ul. Lublańskiej, pozytywnie oceniliśmy inny, podnoszony przez mieszkańców postulat – przywrócenie tymczasowej zawrotki pod estakadą im. gen. Tadeusza Rozwadowskiego, przy skrzyżowaniu z al. 29 Listopada. Jej montaż zostanie zlecony, będzie realizowany w ciągu najbliższych dni. Zawrotka usprawni ruch m.in. w kierunku Nowej Huty" - podkreślają urzędnicy.

I dodają, że "płyty betonowe z których zostanie wykonana zawrotka, zostaną dostarczone przez firmę Gülermak (buduje nową linię tramwajową do Mistrzejowic) – zostały już zabezpieczone. Montaż wykona firma zajmująca się na nasze zlecenie utrzymaniem dróg. Jest to rozwiązanie tymczasowe, zgodnie z umową podpisaną z jednym z pobliskich deweloperów, w ramach realizacji obsługi komunikacyjnej jego inwestycji, to on wykona w przyszłości docelową zawrotkę".