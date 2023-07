Droga Pienińska wreszcie została otwarta po remoncie. Co się zmieniło na popularnym szlaku? Jakie atrakcje czekają na turystów? Emil Hoff

Droga Pienińska zachwyca krajobrazami i trudno się dziwić, że co roku przyciąga tysiące piechurów i rowerzystów na pogranicze polsko-słowackie. Od dwóch miesięcy szlak był jednak zamknięty z powodu prac remontowych. We wtorek 11 lipca 2023 Droga Pienińska wreszcie została otwarta. Jakie zmiany i nowości czekają na turystów? Zdjęcie na licencji CC BY 4.0 Mach240390, CC BY 4.0

Pieniny to jedno z najpiękniejszych pasm górskich, a królową tamtejszych tras pieszych i rowerowych jest Droga Pienińska, wijąca się wzdłuż stromych brzegów Dunajca. Wycieczka tym szlakiem to prawdziwa przygoda z dodatkowymi atrakcjami. Droga Pienińska została wreszcie ponownie otwarta we wtorek 11 lipca 2023 po przodującym się remoncie. Co się zmieniło? Jakie atrakcje czekają na turystów na tym niezwykłym szlaku, poza zapierającymi dech w piersiach widokami? Przekonajcie się.