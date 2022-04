Dr Misio trzeba kochać takiego, jakim jest. Koncert zespołu Arka Jakubika w krakowskim klubie Zaścianek

Młody Arek Jakubik poczuł zew rocka, kiedy uczył się w liceum. Zafascynowany australijskim zespołem AC/DC założył z kolegami własną grupę, która wykonywała jego covery. I udało się: „Back In Black” i „Fot Those About To Rock” wystarczyły, aby na chłopaków zwróciły uwagę dziewczyny z klasy. Z czasem jednak kopiowanie Briana Johnsona i jego kolegów znudziło się Arkowi.

Pod koniec lat 80. przyszły aktor postanowił pojechać na festiwal do Jarocina. I przeżył tam coś w rodzaju muzycznego objawienia, kiedy na wielkiej scenie zobaczył najlepsze polskie zespoły punkowe: Dezerter, Moskwa czy Siekiera. Spodobało mu się ich ostre granie i bezkompromisowe teksty. Po powrocie do domu siadł więc nad zeszytem i próbował stworzyć coś własnego. Niestety: w ogóle mu to nie szło.