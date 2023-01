Dorota Pomykała: Wolę nie rozpraszać nikogo, tylko sprawiać, że widzowie skupiają się na tym, co gram i jak

Mirka to sześćdziesięcioletnia położna. Jest świetna w swoim fachu, a jeszcze lepsza w ukrywaniu swoich potrzeb i uczuć. W domu też skupia się na innych – mężu i dorosłym synu. Czasem wymyka się na dach swojego bloku, żeby zapalić papierosa. To jedyna rzecz, jaką robi tylko dla siebie, aż do dnia, w którym napada na bank uzbrojona w niewielki nóż kuchenny. Czy wydarzenie to pozwoli, by Mirka spojrzała na swoje życie z innej perspektywy?

- Postać, którą pani gra, jest obecna niemal w każdej scenie filmu. To musiało być duże wyzwanie.

- Owszem, chociaż nie jestem aktorką, która siedzi i czeka na role. Pra­cuję - i to dużo. Przy filmie „Kobieta na dachu” pracowałam codziennie przez 27 czy 28 dni, a kiedy ostatni raz patrzyłam do swojej metryki, nie miałam wcale trzydziestu lat. Pracowaliśmy w szalonym upale, co stanowiło dodatkową trudność. Anna Jadowska powiedziała mi potem, że na planie byłam niesamowicie skupiona. Koledzy i koleżanki cudownie mnie wspierali – widzieli, że tworzymy coś pięknego, ale i trudnego, dlatego nie rozpraszali mnie rozmowami, czy dowcipami. Jeśli chodzi o sprawy techniczne, to najlepiej pamiętam drogę z planu do kampera i z powrotem. Miałam cudowną asystentkę Olę, która bardzo o mnie dbała, dzięki czemu mogłam jeszcze mocniej skupić się na pracy. Kiedy tylko miałam chwilę przerwy, chodziłam na krótkie spacery, żeby odetchnąć świeżym powietrzem.