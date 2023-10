Dobiegła końca kolejna akcja „Kredkobranie". Była to już 6. edycja. Tegoroczne hasło akcji to „Zamieńmy marzenia na pejzaże”

- Edukacja to fundament. To baza, z której wyrastają marzenia i aspiracje. Marzenia polskich dzieci są takie same zarówno w granicach naszego kraju, jak i poza nimi. Od sześciu lat za sprawą akcji Kredkobranie, wspierane są marzenia młodych Kresowian. To właśnie do nich docierają tak bardzo potrzebne dary. W tym roku, jak oszacowano, zebranych zostało około 110 tys. sztuk kompletów i opakowań różnych przyborów szkolnych – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.