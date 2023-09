Do Krakowa zjadą różne modele Porsche. Będzie na co popatrzeć!

Rodzinne spotkanie z legenda Porsche odbędzie się w Hangarze Czyżyny 1 października w godzinach 10.00 – 17.00. Zaprezentowanych zostanie ponad 20 samochodów, o których opowiedzą ich właściciele i pasjonaci tematu. Dla młodszych uczestników zaplanowano konkursy, kolorowanki, składanie klocków LEGO i wiele innych atrakcji. Będzie to także rzadka okazja do zobaczenia wnętrza nieotwartego jeszcze oddziału MIT - Hangaru Czyżyny (os. 2 Pułku Lotniczego 26 a).

To jedna z urodzinowych atrakcji Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. W ten weekend, świętujące 25 lat istnienia muzeum, zaprasza również na tematycznych oprowadzania kuratorskie po swojej wystawie „Miasto. Technoczułość” - każde z nich skupione będzie na rozwoju innej dziedziny inżynierii.

Podczas weekendu urodzinowego zaplanowano specjalną niespodziankę: na ekspozycji pojawi się zupełnie nowy i - jak zapowiada Muzeum Inżynierii i Techniki - bardzo atrakcyjny eksponat. Goście na muzealnych urodzinach, zobaczą go jako pierwsi. Będzie też okazja do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia w fotobudce na tle skarbów z muzealnej kolekcji, a także zabawa w otwartej niedawno Strefie Klocków dla dzieci. To przestrzeń zachęcająca do zabawy przy użyciu lekkich, kolorowych, piankowych klocków o dużych rozmiarach i unikalnych kształtach.