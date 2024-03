Dariusz Michalak: Jarmark Wielkanocny w Krakowie tworzą wystawcy oferujący produkty najwyższej klasy

Trzeba jednak również wspomnieć, że Jarmark Wielkanocny to nie tylko świąteczne produkty i wyroby degustacyjne. Co jeszcze można na nich znaleźć? Na przygotowanej estradzie już odbyło się uroczyste otwarcie jarmarku, pokaz palm i obrzędów wielkanocnych. Pod kościołem św. Wojciecha poświęcono palmy. To jednak nie koniec, ponieważ 30 marca odbędzie się prezentacja wielkanocnych stołów regionalnych, które przygotują koła gospodyń wiejskich. Znajdziemy tam wszystko to, co powinno się znaleźć na stole wielkanocnym, czyli żurek, kiełbasę, babki i inne ciasta, nie sposób wszystko wymienić. W Wielką Sobotę o godz. 12. będzie miało miejsce również uroczyste poświęcenie koszyczków wielkanocnych. Pojawią się na nim włodarze miasta, a także przedstawiciele kościoła krakowskiego. Z kolei 1 kwietnia o godz. 14. Stowarzyszenie Folklorystyczne Teatr Regionalny przedstawi nam "Siudą Babę", czyli legendę z Małopolski. Tylko przypomnę, że "Siuda Baba" była kapłanką bogini Ledy, która strzegła wiecznego ognia i tylko raz w roku mogła zejść na ziemię - właśnie w Lany Poniedziałek - i znaleźć swoją następczynię, która musiała być dziewicą i nie mogła się wykupić i zostawała Siudą Babą na kolejny rok.

Czy rzemieślnicy, firmy, organizacje same się do was zgłaszają, że chcą zaprezentować swoje stanowiska, czy to może wy zapraszacie do współpracy?

Tak, zgłaszają się do nas. Ale my też proponujemy współpracę zarówno twórcom ludowym jak i rzemieślnikom, rzeźbiarzom, koronkarzom i innym. Jednak bardzo dużo firm czy instytucji bez względu na pogodę i okoliczności zgłasza się do nas. Bardzo ważne jest to, by na jarmarkach, szczególnie na Jarmarku Rzemiosła, pojawiali się przedstawiciele tych fachów, które powoli zaczynają zanikać i pokazywali, co tworzą i w jaki sposób to robią. Dzięki temu wiele rzemiosł nadal żyje.