Czym zaskoczyć gości na Wielkanoc, czyli 10 oryginalnych dań na święta. Oto sprawdzone przepisy

Jeżeli zastanawiasz się, czym zaskoczyć gości podczas Wielkanocy i co oryginalnego podać na świąteczny stół, by nawet domownicy byli zaskoczeni – podpowiadamy! Na zdjęciu jaja po szkocku. Zobacz przepisy.

Zastanawiasz się, czym zaskoczyć gości na Wielkanoc? Jakie oryginalne dania podać na święta? Zapomnij o tradycyjnej sałatce jarzynowej! Sklepowe wędliny zastąp własnoręcznie zrobioną szynką pieczoną, a jaja w majonezie – jajami po szkocku! Będzie oryginalnie i… smacznie.

Nuda. Co roku to samo. Sałatka jarzynowa, jaja w majonezie, wędliny, chrzan, baby i mazurki. Wielkanocny stół wcale nie musi być przewidywalny! Jeżeli zastanawiasz się, czym zaskoczyć gości podczas Wielkanocy i co oryginalnego podać na świąteczny stół, by nawet domownicy byli zaskoczeni – podpowiadamy!

Sałatka z awokado, ogórkiem, rzodkiewką i jajkami [PRZEPISY

Sałatka z awokado, ogórkiem, rzodkiewką i jajkami. Fot. Paweł Epler Składniki 1 awokado

1 zielony ogórek pozbawiony pestek

10 rzodkiewek

3 jajka ugotowane na twardo

2 łyżki jogurtu naturalnego

1 łyżka majonezu

sól, pieprz Wykonanie

Awokado obieramy i drobno kroimy, skrapiamy sokiem z cytryny. Ogórka, rzodkiewki i jajka drobno kroimy.

Dodajemy do awokado. Majonez i jogurt łączymy razem.

Składniki sałatki łączymy z sosem, doprawiamy solą i pieprzem.

Przepis Agnieszki Delkowskiej, autorki bloga „Lady Kitchen”

Torciki śledziowe z suszonymi morelami [PRZEPIS]

Torciki śledziowe z suszonymi morelami. Składniki 3 duże buraki

4 filety śledziowe

1 duża cebula

100 g suszonych moreli Bakalland

3 łyżki majonezu

sól i pieprz do smaku

kapary

natka pietruszki

Wykonanie

Buraki myjemy, zawijamy w folię aluminiową i pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez ok. 20 minut. Filety śledziowe, cebulę i suszone morele kroimy w drobną kostkę. Do składników dodajemy majonez, doprawiamy solą i pieprzem i mieszamy. Następnie w formujemy kształt, który chcemy nadać naszej sałatce, możemy użyć do tego prostokątnych foremek, w które przekładamy sałatkę. Wystudzone buraki kroimy w drobne paski i układamy na samej górze. Wszystko ozdabiamy kaparami i natką pietruszki.

Domowa szynka pieczona na świąteczny stół [PRZEPIS]

Domowa szynka pieczona na świąteczny stół. Fot. Katarzyna Kośmider Składniki 1 kg chudej, ładnej szynki wieprzowej

3 łyżki oleju

2 łyżki miodu

3 łyżki czerwonego wytrawnego wina

4 liście laurowe

5 ząbków czosnku

5 ziarenek owocu jałowca

5 goździków

1 łyżka suszonego majeranku

sól, pieprz do smaku

Wykonanie

Szynkę dokładnie natrzeć solą, pieprzem i połową majeranku. Przygotować marynatę z oleju, miodu, wina, przeciśniętego przez praskę czosnku, zmiażdżonych owoców jałowca, pokruszonych goździków, reszty majeranku, odrobiny soli i pieprzu. Włożyć szynkę do miski z marynatą, dodać liście laurowe, przykryć i odstawić do lodówki na kilka - kilkanaście godzin. Od czasu do czasu przewrócić mięso i polać marynatą.

Przełożyć zamarynowaną szynkę do naczynia żaroodpornego lub na blaszkę do pieczenia, przykryć folią aluminiową i piec w temperaturze 160 stopni przez 1,5-2 godziny. W połowie czasu pieczenia przewrócić szynkę na druga stronę.

Przepis Katarzyny Kośmider

Roladka z indyka nadziewana miechunką peruwiańską i pistacjami [PRZEPIS]

Roladka z indyka nadziewana miechunką peruwiańską i pistacjami. Składniki 1 kg fileta z indyka

3 łyżki smakowej oliwy ziołowej

1 cebula

1 ząbek czosnku

2 gałązki świeżego tymianku

70 g prażonych pistacji Bakalland

70 g Złotych owoców (miechunki peruwiańskiej) Bakalland 1 szklanka soku pomarańczowego

pieprz i sól do smaku

wykałaczki lub „siatka” do pieczenia

Wykonanie

Mięso myjemy, następnie osuszamy za pomocą ręcznika papierowego i rozkładamy na desce. Przykrywamy papierem do pieczenia i za pomocą tłuczka rozbijamy na cienki filet. Doprawiamy solą, pieprzem i nacieramy oliwą. Następnie przygotowujemy nadzienie.

Miechunkę zalewamy sokiem pomarańczowym i odstawiamy na ok 15 minut, aż zmięknie. Na patelni podsmażamy cebulę i czosnek, dodajemy do nich miechunkę i smażymy jeszcze przez ok. 5 minut, aż wszystkie składniki się z sobą połączą. Następnie dodajemy posiekane prażone pistacje i świeży tymianek, doprawiamy wszystko do smaku. Na środek rozbitego filetu z indyka, rozkładamy nadzienie i wszystko dokładnie zwijamy w roladę, którą delikatnie spinamy wykałaczkami.

Następnie tak przygotowane mięso przekładamy do naczynia żaroodpornego, smarujemy 2 łyżkami oliwy.

Roladę wstawiamy do nagrzanego do 200 stopni piekarnika, na dno naczynia wlewamy kilka łyżek wody i pieczemy przez ok. 40 minut. Po upieczeniu gotową roladę kroimy w plastry.

Białe kiełbaski zapiekane w cieście [PRZEPIS]

Białe kiełbaski zapiekane w cieście. Fot. materiały prasowe Składniki: 4 małe białe surowe kiełbaski

190 ml mleka Łaciate 3,2% UHT

80 g mąki pszennej

4 gałązki tymianku

2 jajka

sól i pieprz

olej rzepakowy

Wykonanie:

Piekarnik rozgrzewamy do 240⁰C. Do małego naczynia żaroodpornego wlewamy tyle oleju, żeby pokrył dno. Wstawiamy do piekarnika na około 10 minut (olej ma się dobrze rozgrzać). Kiełbaski smażymy lub grillujemy. W misce mieszamy mleko, mąkę i jajka. Solimy i pieprzymy. Z gałązek tymianku zdejmujemy listki. Wyjmujemy naczynie żaroodporne i ostrożnie wlewamy masę (uważamy na pryskający olej). Następnie na górze układamy kiełbaski. Całość posypujemy listkami tymianku. Wstawiamy do piekarnika i pieczemy 20-30 minut, do zarumienienia. W międzyczasie nie otwieramy piekarnika, żeby ciasto nie opadło.

Wytrawne minibabeczki z aksamitną pastą jajeczną, łososiem i ajerkonakiem [PRZEPIS]

Wytrawne minibabeczki z aksamitną pastą jajeczną, łososiem i ajerkonakiem. Składniki jaja – 6 sztuk

majonez lub jogurt typu greckiego – 4 łyżki

łosoś wędzony – 100 g

likier jajeczny – 2 łyżki

płatki migdałowe – 50 g

sól

pieprz biały

kruche minibabeczki do nadzień słonych – 12 sztuk

Wykonanie

Jajka ugotować na twardo, po wystudzeniu przekroić na pół, oddzielić delikatnie żółtko od białek. Żółtka umieścić w misce, dodać majonez lub jogurt grecki, drobno posiekanego łososia i likier jajeczny. Dodać pokruszone płatki migdałowe, wymieszać. Doprawić do smaku solą i białym pieprzem.

Powstałą masą jajeczną wypełnić minibabeczki. Pozostałe białka można wykorzystać do przygotowania oddzielnej przekąski i nadziać, np. drobno posiekanymi pieczarkami i ogórkiem kiszonym z dodatkiem majonezu.

Jaja po szkocku na wielkanocny stół [PRZEPIS]

Jaja po szkocku. Składniki 5 jaj (rozmiar M lub L )

ok. 500 g wieprzowego mięsa mielonego

bułka tarta

cebula

czosnek

przyprawy (sól, pieprz, pieprz ziołowy)

olej do smażenia

Wykonanie

Mięso przygotowujemy podobnie jak na kotlety mielone – dodajemy do niego cebulę, czosnek, przyprawy. Wyrabiamy, a jeśli masa będzie zbyt luźna dodajemy trochę bułki tartej lub namoczoną i rozdrobnioną kajzerkę. 4 jajka gotujemy na twardo i obieramy ze skorupek. Następnie oblepiamy je dookoła mięsem, nadając całości kształt kulki. Tak przygotowane, panierujemy w roztrzepanym jajku i bułce tartej. Smażymy na głębokim tłuszczu do uzyskania złocistego koloru lub pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 st. C przez 25 minut.

Jajka faszerowane na zielono [PRZEPIS]

Jajka faszerowane na zielono. Fot. Andżelika Knop Składniki średni brokuł

150 g sera feta

30 g pestek dyni

100 g rukoli

3 łyżki musztardy rosyjskiej

sok z połowy cytryny

jajka ugotowane na twardo

Wykonanie

Brokuła umyć, podzielić na małe różyczki i ugotować ok. 3-4 minut, tak aby był al dente. Odstawić do przestygnięcia. Fetę pokroić na małe kawałki, a pestki dyni uprażyć na suchej patelni. Rukolę umyć i osuszyć. W misce malaksera umieścić brokuły, fetę, rukolę, pestki dyni, musztardę i sok wyciśnięty z połówki cytryny. Zmiksować, aż do uzyskania jednolitej masy. Jajka faszerować pastą.

Przepis Andżeliki Knop

Raw mazurek, czyli nowoczesne ciasto bez pieczenia na świąteczny stół [PRZEPIS]

Raw mazurek, czyli nowoczesne ciasto bez pieczenia. Składniki: 300 g śliwki kalifornijskiej

300 g migdałów ( + kilka sztuk do dekoracji)

2 szczypty soli

skórka z 1 pomarańczy

400 ml mleka kokosowego (1 puszka)

1 szklanka nierafinowanego cukru trzcinowego

2 łyżki oleju kokosowego

1 łyżka kandyzowanej skórki pomarańczowej

1 łyżka rodzynek

4 śliwki kalifornijskie

1 łyżka płatków migdałowych

Wykonanie mazurka

Migdały i śliwki zmiksować razem z dwiema szczyptami soli oraz skórką z 1 pomarańczy na jednolitą, plastyczną masę. Jeśli masa nie chce się skleić, można dodać 2 łyżki oleju kokosowego lub wody. Tak przygotowaną masą wyłożyć spód formy. Wstawić do lodówki. Do niewielkiego rondelka wlać mleko kokosowe oraz cukier. Mieszać do momentu, aż masa zgęstnieje (około 15-20 minut). Zdjąć z palnika, dodać olej kokosowy i dokładnie wymieszać. Jak kajmak lekko przestygnie wylać masę na przygotowany wcześniej spód i udekorować kandyzowaną skórką pomarańczową, rodzynkami, śliwką kalifornijską oraz płatkami migdałowymi. Wstawić do lodówki na kilka godzin lub całą noc. Termin trwałości takiego mazurka - do 7 dni.

Miętowo-limonkowe miniserniczki na wielkanocny stół [PRZEPIS]

Miętowo-limonkowe miniserniczki na wielkanocny stół. Fot. Joanna Tokarz Składniki na ok. 20 serniczków:

500 g sera białego podwójnie mielonego

1 serek mascarpone

50 g śmietany 30%

100 g cukru pudru

4 łyżeczki żelatyny

1/3 szklanki mleka

1 opakowanie galaretki agrestowej

1 opakowanie śmietany śnieżki

10 kropli zielonego barwnika spożywczego

2 garści zielonej mięty

1 limonka

40 kropli miętowych

1/4 szklanki mleka

2 czekolady mleczne

10 sztuk herbatników Wykonanie

Galaretkę agrestową rozpuszczamy w szklance wrzątku. Jedną garść listków mięty siekamy i po odrobinie wsypujemy na dno silikonowych foremek. Zalewamy rozpuszczoną galaretką do 1/5 wysokości.

Zmielony ser przekładamy do misy miksera. Dodajemy serek mascarpone, cukier puder, śmietanę śnieżkę oraz śmietanę 30%. Żelatynę zalewamy 1/4 szklanki zimnej wody, mieszamy. 1/3 szklanki mleka zagotowujemy, a następnie zalewamy nim zastygłą żelatynę. Mieszamy i odstawiamy do przestudzenia.

Do masy serowej dodajemy krople miętowe, resztę posiekanej mięty oraz barwnik spożywczy. Skórkę z limonki ścieramy, sok wyciskamy. Dodajemy również do masy. Mieszamy.

Na samym końcu dolewamy przestudzoną żelatynę. Mieszamy i przelewamy do foremek na zastygłą galaretkę. Pozostawiamy ok 0,5cm od góry. Wkładamy do lodówki.

Czekolady rozpuszczamy w kąpieli wodnej z dodatkiem mleka. Do płynnej dodajemy pokruszone herbatniki, lekko studzimy i zalewamy nią wierzch naszych serniczków. Odstawiamy do stężenia, najlepiej na całą noc. Przed podaniem wyciągamy delikatnie z foremek i odwracamy galaretką do góry.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

