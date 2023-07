Czy kolejną dużą sportową imprezą w Polsce i Krakowie mogłyby być piłkarskie mistrzostwa świata? My pytamy, PZPN odpowiada Piotr Tymczak

Na Stadionie Miejskim im. H. Reymana w Krakowie odbyły się ceremonie otwarcia i zamknięcia igrzysk europejskich. Podczas drugiego wydarzenia prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podkreślił, że miasto jest gotowe do organizacji dużych sportowych wydarzeń. W ostatnim czasie pod Wawelem znów wrócono do pomysłów przeprowadzenia igrzysk zimowych. Minister sportu Kamil Bortniczuk przyznał jednak, że będzie rekomendował igrzyska letnie - w Warszawie. Jaka inna duża impreza mogłaby się więc jeszcze odbyć w stolicy Małopolski? Zapytaliśmy ministra sportu i w PZPN, co sądzą o naszym pomyśle piłkarskich mistrzostw świata w Polsce i krajach Trójmorza.