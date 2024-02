Wieczysta Kraków. Peszko kontra Piszczek. I nie tylko "Wasyl" wpadł na mecz z LKS Goczałkowice!

Peszko grał dzień wcześniej

"Elorhan", czyli Łukasz Zejdler. Strzelił dwie bramki

Łukasz Piszczek swoją obecną ekipą cały czas dowodzi z boiska. - Jest forma, doświadczenie, świetnie ustawia drużynę - kompementował kolegę Peszko. - Fantastyczna jakość piłkarska. Kiedy ma uspokoić grę, to uspokoi, kiedy ma przyspieszyć grę, to przyspieszy. No i wykonał kilka tych znakomitych crossów...

Tak było. Goście byli przed przerwą groźniejsi w ataku, co uwieńczyli golem. Strzelił go wahadłowy, który grał z numerem 7 w koszulce należącej kiedyś do Elorhana. W rzeczywistości był to Łukasz Zejdler, były zawodnik Cracovii, Widzewa, a ostatnio Polonii Bytom. W drugiej połowie trafił jeszcze raz (wykorzystując błąd bramakrza Patryka Letkiewicza), no i generalnie jest bliski dołączenia na stałe do zespołu z Goczałkowic.