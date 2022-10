Czy dawne fanki jeszcze o nich pamiętają? Backstreet Boys wystąpią w sobotę 29 października w Tauron Arenie w Krakowie

Od prawie trzech dekad Backstreet Boys dostarczają najlepszą muzykę popową, jaką mają do zaoferowania, co czyni ich jednym z najbardziej wpływowych zespołów na tej scenie. Z niezliczonymi numerami jeden, rekordowymi trasami, wieloma nagrodami i światową sprzedażą przekraczającą 130 milionów płyt, zespół został uznany za najlepiej sprzedający się boysband w historii.

Na początku 2019 roku BSB wydali swój dziesiąty album studyjny „DNA”, który został nominowany do nagrody Grammy. Płyta zadebiutowała na pierwszym miejscu amerykańskiej listy bestsellerów zawiera przebój „Don’t Go Breaking My Heart”. Ten cieszący się uznaniem krytyków i będący na szczycie list przebojów singiel był pierwszym hitem BSB na liście Billboard Hot 100 od 10 lat. Po wydaniu, singiel trafił od razu na pierwsze miejsce na listach iTunes Top Songs i Global Charts, a także na listach przebojów w ponad 22 krajach.