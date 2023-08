Cztery wojskowe dni w Małopolsce. Na piknikach z okazji Święta Wojska Polskiego zaprezentują się również żołnierze z Krakowa Aleksandra Łabędź

Kołowy transporter opancerzony polskiej produkcji Rosomak, czołg Leopard 2A5, wyrzutnia rakietowa Langusta, moździerz samobieżny Rak - to tylko niektóre z zasobów sprzętu wojskowego, który będzie można zobaczyć na piknikach wojskowych. Z okazji Święta Wojska Polskiego zawitają one do miast i miasteczek w całej Polsce. W Małopolsce zagoszczą w Jordanowie, Polance Wielkiej, Grybowie i Niecieczy.