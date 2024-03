Człowiek prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego nominowany przez ministra Bartłomieja Sienkiewicza na ważne stanowisko

- Po ponad dwudziestu latach służby dla kultury Krakowa, pracy strategicznej, kreatywnej i dyplomacji kulturowej mojego miasta mam poczucie dokończenia ważnej misji. Zorganizowałem niepoliczoną ilość koncertów, spotkań, wydarzeń, jubileuszy, konferencji i kongresów we wszystkich obszarach kultury. Zbudowałem międzynarodową rozpoznawalność ważnych projektów i miasta w rozmaitych obszarach. Dlatego wielkim zaszczytem jest dla mnie powołanie mnie przez Ministra Kultury na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Kultury. Program tej instytucji reprezentuje najbardziej wszechstronny profil działania spośród wszystkich instytucji, dla których organizatorem jest MKiDN - komentuje Robert Piaskowski.

Na oficjalnym serwisie miejskim czytamy, że "w Narodowym Centrum Kultury Robert Piaskowski będzie odpowiadał w szczególności za koordynację programu krajowego towarzyszącego prezydencji. Będzie także rozwijał zadania własne NCK, w szczególności programy wspierające kadry kultury, badania w kulturze, działalność edukacyjną, kulturalną i produkcyjną - we współpracy z narodowymi oraz lokalnymi instytucjami kultury".

Sylwetka

Odpowiadał za powstanie i rozwój wielu międzynarodowych festiwali realizowanych w Krakowie, m.in.: Misteria Paschalia, Opera Rara, Sacrum Profanum, Wianki – Święto Muzyki, cykl ICE Classic, Festiwal Conrada i Festiwal Miłosza. Jest dyrektorem artystycznym i współzałożycielem Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie (FMF), uważanego za jeden z najważniejszych festiwali tego typu na świecie. Odpowiadał za politykę filmową Krakowa, nadzorując działalność Krakow Film Commission i regionalne fundusze filmowe. Koordynował proces aplikowania Krakowa do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie literatury. Nadzorował politykę literacką miasta i powstanie programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Brał udział w przygotowaniu Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do 2030 roku. Jest współtwórcą polityki Kraków Culture łączącej kulturę i turystykę kulturową. W okresie pandemii współtworzył program wsparcia sektora kultury „Kultura odporna”. Uczestniczył w ważnych projektach i inwestycjach, takich jak budowa Krakowskiego Centrum Muzyki, Centrum Literatury i Języka Planeta Lem czy w procesie budowania kreatywnej dzielnicy Wesoła.

− Jestem niewymownie wdzięczny za blisko 24 lata pracy dla kultury Krakowa. Za to wszystko, co się udało, za przywilej i zaszczyt pracy dla europejskiego miasta kultury i jego społeczności. Jestem dumny ze wspólnych osiągnięć sektora kultury i kadr zarządzających kulturą w mieście. Miałem szczęście tworzyć i współpracować dla i ze wspaniałymi ludźmi. Jestem wdzięczny za ten niebywały czas rozwoju miasta kultury na europejską skalę. Silna międzynarodowa marka Krakowa w obszarze kultury i dziedzictwa i sukcesy wszystkich instytucji tworzących ekosystem kultury Krakowa to moja największa radość – podkreśla Robert Piaskowski, obejmując nową funkcję.