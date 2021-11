Czesław Mozil odsłania inne oblicze. Nowa płyta i koncert w krakowskim klubie Alchemia

Urodził się w Zabrzu, ale wychował w Kopenhadze. Kiedy dorósł, przyjechał do Krakowa i tutaj wystartował ze swym muzycznym projektem Czesław Śpiewa. To wtedy „Maszynka do świerkania” stała się przebojem i utorowała mu drogę do sukcesu. Z czasem dał się poznać jako ekscentryczny wokalista, ale też juror w programie „X-Factor”. Właśnie swoją premierę miała jego siódma płyta.

Tym razem Czesław Mozil piosenki na album przygotował z hip-hopowym producentem Matheo. W efekcie większość z nich ma elektroniczne brzmienie i zaskakuje karkołomnymi aranżacjami. Nie brak na płycie gości – to choćby Stanisław Soyka czy ceniona pianistka Hania Rani. Po raz pierwszy w karierze autorem tekstów piosenek Czesława jest on sam. W efekcie to najbardziej osobista płyta w jego dorobku.