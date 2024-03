Cracow Fashion Week 2024: Julia Korzeniowska zwycięża z kolekcją "Freak Show"

Gala otwarcia festiwalu mody

Cracow Fashion Week rozpoczął się pokazem dyplomowym młodych projektantów Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru (SAPU). Tegoroczna edycja miała miejsce 17 marca w Centrum Konferencyjnym Open Source w Krakowie. W premierowych pokazach udział wzięło 49 absolwentów SAPU i School of Fashion Design, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. W sumie event przyciągnął około 1000 osób.

"Freak Show" - kolekcja roku 2024

Włoskie akcenty na Cracow Fashion Week

18 marca miało miejsce wyjątkowe wydarzenie - pokaz mody włoskich projektantów, Italian Design Day 2024: Making Sense – The New Italian Fashion, zorganizowany przez Włoski Instytut Kultury w Krakowie.

W programie znajdują się również pokazy, takie jak Fashion Week Kids w Galerii Kazimierz (23 marca) czy No Waste Show, pokaz mody recyclingowej (26 marca).

Edukacyjne aspekty festiwalu

CFW to nie tylko pokazy mody. Każdego roku organizowane są również otwarte masterclasses z ekspertami ze świata mody oraz mediów. W tym roku będą to m.in. Marcin Świderek, Elena Ciuprina, Michał Zaczyński, Igor Kovacevic, Maria Cristina Rigano oraz Livia Tenuta z Włoch. W programie znalazły się również bezpłatne warsztaty w Krakowskich Szkołach Artystycznych, między innymi na temat stylizacji mody i sztucznej inteligencji.

Wystawy i inne wydarzenia

W ramach festiwalu zaplanowano również wiele wystaw, takich jak "More & More", "Digital Fashion Clo3D", czy wystawa z okazji 30-lecia SAPU "emocJA". Festiwal zakończy wyjątkowy pokaz mody ekologicznej No Waste Show (26 marca), podczas którego zaprezentowane zostaną projekty stworzone przez słuchaczy I i II roku SAPU.