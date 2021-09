Cracovia. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w nowej siedzibie przy Wielickiej ZDJĘCIA

Teren przy ulicy Wielickiej 101, który obecnie jest własnością Cracovii, to dawna siedziba KS Kabel, którą przejęła Tele-Fonika, a następnie przekazała ją "Pasom" po zamianie z gruntami w Cichym Kąciku. Przez lata to tam znajdowała się siedziba administracyjna Cracovii, ale obiekt został zwolniony po przenosinach do Rącznej.

Krakowska Szkoła Mistrzostwa Sportowego działa od 1996 roku, obecnie zarządza nią Cracovia. Jej założeniem jest łączenie nauki na poziomie licealnym z przygotowaniem do profesjonalnego uprawiania piłki nożnej. Naukę w krakowskiej SMS mają za sobą m.in. byli piłkarze Cracovii - Paweł Jaroszyński z US Salernitana i Mateusz Klich z Leeds, a także reprezentanci Wisły - bracia Paweł i Piotr Brożkowie, Adam Kokoszka, Partyk Małecki i Dawid Błaszczykowski.

W nowej siedzibie, do której SMS przeniósł się z pomieszczeń wynajmowanych od Zespołu Szkół Budowlanych przy ulicy Szablowskiego, nauka odbywa się w dziesięciu klasach (ostatni rok trzyletniego liceum i pierwsze klasy liceum czteroletniego). Obecnie uczy się w niej prawie 200 młodych piłkarzy. Uczniowie już nie muszą dojeżdżać na treningi, gdyż niezbędna infrastruktura znajduje się na miejscu. Ośrodek z internatem i stołówką dysponuje sześcioma boiskami, w tym dwoma z naturalną nawierzchnią.