Cracovia odświeża swój herb - trochę różni się od poprzedniego

Symbole są tym, co definiuje świat. Są w każdym miejscu, w każdej przestrzeni. Przemawiają do nas z każdego miejsca. Po prostu nie można przejść koło nich obojętnie. Myśląc o symbolach myślimy też o wartościach, które reprezentują, o historii, z którą są związane i o społeczności, która dumnie się nimi posługuje - pisze Cracovia do swoich kibiców.

My tymczasem mamy ten zaszczyt i przywilej być godnymi chorążymi najpiękniejszego sztandaru świata. Już przez 118 lat majestatycznie powiewa on nad naszymi głowami, lśni na naszych szalikach, koszulkach, proporcach. Reprezentuje wartości, które w Nas trwają. Przez te wszystkie lata herb nasz istniał w formie praktycznie niezmienionej. I tak też będzie zawsze. Odpowiadając niemniej na współczesne wyzwania, gdzie lwia część materiałów graficznych jawi się w przestrzeni cyfrowej i chcąc połączyć to z naszą wspaniałą, unikatową historią, dokonaliśmy kilku estetycznych, wymaganych zmian w naszym Znaku.