Cracovia. Juniorzy "Pasów" odrobili straty w meczu ze Śląskiem Wrocław, odnieśli czwarte zwycięstwo i są liderami tabeli

Młode "Pasy" mają na koncie już cztery zwycięstwa (i jeden remis). Wyprzedzają o punkt Lecha Poznań oraz o trzy "oczka" Jagiellonię Białystok i Legię Warszawa. W niedzielę "Jaga" może ich dogonić, jeśli wygra w Lubinie z Zagłębiem.

W sobotnim meczu w pierwszej połowie zabrakło goli, choć obie drużyny wypracowały sobie kilka okazji bramkowych. Wkrótce po zmianie stron, w 51 min, wrocławianie objęli prowadzenie po celnym strzale Eryka Sikory, dla którego było to debiutanckie trafienie w zespole juniorów starszych Śląska.

Gospodarze nie dali jednak za wygraną. W 65 min do wyrównania doprowadził Jakub Wojtysko, który wykorzystał dośrodkowanie z rzutu wolnego i ulokował piłkę w siatce. Zaledwie 3 min później Przemysław Kapek znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem Śląska i zdołał go pokonać. Do końca spotkania obaj rywale dążyli do zmiany wyniku, ale brakowało im precyzji w wykańczaniu akcji.