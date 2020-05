Cracovia. Joker Jagiellonii Białystok pogrążył "Pasy" tuż przed końcem meczu

Zanim zaczęła się gra piłkarze stanęli na środku, krakowianie z czarnymi opaskami na rękawach, i minutą ciszy uczcili pamięć wielkiego kibica „Pasów”, pisarza Jerzego Pilcha. Na telebimach pojawił się napis: „Żegnaj mistrzu słowa”. Doping tym razem nie poniósł gospodarzy do boju. Jeszcze do 19 kwietnia będą musieli się bez niego obyć (względy epidemiologiczne nie pozwalają jeszcze na udział kibiców w meczu, po 19.07 będą mogli zapełnić 25 procent stadionu). Krakowianie musieli się sami mobilizować. Zwykle u siebie grali dobrze, ale mieli wsparcie fanów.

Kibice Cracovii zadawali sobie przede wszystkim pytanie – czy zagra Janusz Gol, do niedawna kapitan zespołu, zawodnik, który jako jedyny z kadry nie dogadał się z zarządem klubu w sprawie obniżenia kontraktu na czas walki z koronawirusem. Trener Michał Probierz pozbawił go funkcji, zastępując Rafaelem Lopesem. Nie był jednak na tyle mściwy, by nie znaleźć dla zawodnika, któremu Cracovia bardzo wiele zawdzięcza miejsca w składzie. Zaskoczył natomiast nie wystawiając Kamila Pestki (Michal Siplak jest kontuzjowany) oraz Mateusza Wdowiaka. Ich miejsca zajęli Diego Ferraresso i Michał Rakoczy.

Tuż po przerwie piłka wpadła do siatki Jagiellonii po strzale van Amersfoorta, ale był spalony i sędzia bramki nie uznał. Iliew wykazać musiał się chwilę później, przerywając akcję bo szarżował Lopes. W 60 min Lopes przejął piłkę po podaniu Gola i w sytuacji sam na sam pokonał bramkarza. Sędzia dopiero po tym, jak piłka wpadła do siatki odgwizdał spalonego. W 63 min Jakow Puljić strzelił głową, przedłużył to uderzenie Tarsas Romanczuk, ale piłka minęła słupek. W 71 min po rozegraniu rzutu rożnego z woleja strzelał Sylwester Lusiusz, ale piłka minęła spojenie bramki. W 82 min Romanczuk uderzył nad bramką. Po chwili krakowianie „rozklepali” obronę rywali – Lopes znalazł Wdowiaka, który uderzył jednak obok słupka. W 87 min goście wyprowadzili kontrę, Makuszewski zagrał do Wójcickiego, ten do środka, do Mystkowskiego, który opanował piłkę i strzałem z półobrotu po ziemi zdobył gola.