Cracovia idzie drogą Romy, będzie pomagała w szukaniu zaginionych osób

To samo przesłanie stoi za działaniem Cracovii, która nawiązała kontakt z Fundacją ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Każdego roku w Polsce ginie ok. 18 tys. osób, w tym ok. 5 tys. dzieci i młodzieży (wg danych policji). W porozumieniu z organizacją klub będzie publikował kilkanaście wizerunków osób zaginionych miesięcznie. Staną się one częścią treści, zamieszczanych w jego mediach społecznościowych. Kibic będzie mógł natknąć się na nie między innymi w osobnych postach, czy też przed klipami wideo, promowanymi przez MKS Cracovia.

Ma to poszerzyć grono odbiorców informacji o osobach zaginionych, a tym samym również nadać większy wymiar samemu problemowi zaginięć. Klub wierzy, że dzięki przekazywaniu dalej wieści na temat konkretnych, poszukiwanych osób uda się szczęśliwie zakończyć wiele ludzkich dramatów.

Poza wizerunkami osób zaginionych w ostatnim czasie, publikowane będą także zdjęcia osób długotrwale zaginionych. W tej grupie jest między innymi Andżelika Rutkowska - zaginiona w styczniu 1997 roku w Kole, w wieku 9 lat. Dziecko wyszło wówczas z domu dziadków, następnie było widziane na dworcu we Włocławku - ponad 60 km od domu. Jej los do dziś pozostaje nieznany. Bliscy jednocześnie wierzą, że zaginiona żyje i uda się ją odnaleźć.