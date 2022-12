Coraz więcej pielgrzymów w Krakowie. Wycieczki z parafii są jednym z filarów turystyki pod Wawelem

- W ostatnich latach wiele razy organizowaliśmy wyjazdy z naszej parafii do Krakowa. Jak ogłaszałem je, to od razu był komplet chętnych. To były tradycyjne pielgrzymki czy też wyjazdy dla młodzieży powiązane ze zwiedzaniem. Duże powodzenie takich wypraw upatruję w tym, że to Kraków, a poza tym zawsze jest bardzo dobra atmosfera, ludzie się znają, są dobrze zaopiekowani pod względem duchowym jak i turystycznym. Zawsze staramy się, żeby była osoba odpowiadająca za wspólne śpiewy pieśni religijnych, dbamy także o to, by uczestnikom przekazywać różne ciekawostki, po drodze zwiedzać ciekawe miejsca - opowiada ks. Piotr Matus, proboszcz parafii p.w. św. Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie koło Głogowa.

Przyznaje, że podczas wyjazdów do Krakowa najczęściej w programie są wizyty w sanktuariach Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II, na Wawelu i Katedrze Wawelskiej, na Skałce, w zabytkowych kościołach na Starym Mieście, ale też gdy jest więcej czasu to pielgrzymi udają się na Srebrną Górę do klasztoru Kamedułów i opactwa Benedyktynów w Tyńcu. - Ostatnio grupa młodzieży przy okazji wycieczki do Krakowa była w Tauron Arenie na spotkaniu ze znanym kaznodzieją ojcem Adamem Szustakiem - dodaje ks. Piotr Matus.