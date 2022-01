Comarch Cracovia - Re-Plast Unia Oświęcim. Zacięte derby Małopolski

Pięć dni temu Comarch Cracovia pokonała Re-Plast Unię u siebie 5:3, prowadząc już 5:0. W niedzielę było inaczej. Unia przerwała zwycięska serie „Pasów” (8 kolejnych zwycięstw) i wróciła na fotel lidera.

Pierwszy raz w tym sezonie zagrał Jewgienij Sołowiow, który w zeszłym sezonie grał w Cracovii.

Pomna wtorkowej klęski Unia wzięła się do pracy od początku. Choć najpierw oświęcimian postraszył Jaracz, to w 5 min W. Strielcow dostał podanie od swego brata A. Strielcowa i strzałem pod poprzeczkę pokonał Pieriewozczikowa. To goście dyktowali warunki gry, a krakowianie mieli kłopot z opuszczeniem własnej tercji. To Unia była bliższa drugiej bramki, po strzale Orłowa. „Pasy” grały w przewadze, ale nawet nie stworzyły zagrożenia pod bramką.

II tercja zaczęła się od groźnego strzału A. Strielcowa, który obronił Pieriewozczikow, ale „guma” przeszła tuż obok słupka. Ale odpowiedź „Pasów” była natychmiastowa – Miszczenko ładnie zachował się pod bramką, zwiódł obrońcę i pewnym strzałem pokonał Saundersa. Po chwili Rogow był sam na sam z bramkarzem, ale golkiper był górą. Unia miała szansę, grając 5 na 4, ale jej nie wykorzystała. Po chwili to przyjezdni obronili się, grając w osłabieniu. Chwilę później po raz drugi objęli prowadzenie po ładnym strzale Dziubińskiego w róg bramki. Oświęcimianie niedługo nacieszyli się prowadzeniem, niecałą minutę, bo Kinnunen strzałem spod linii niebieskiej doprowadził do wyrównania. Mecz się wyrównał, co chwilę pod jedną bądź drugą bramką było gorąco.