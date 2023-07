Co robić w letni weekend w Krakowie? Najlepsze wydarzenia w mieście w dniach 14-16 lipca: Noc Jazzu, Festiwal Tańców Dworskich

Nadchodzący weekend obfitować będzie w ciekawe wydarzenia, które z pewnością zainteresują krakowian - zarówno tych starszych, jak i najmłodszych!

Wśród imprez, zaplanowanych na nadchodzące dni, liczne festiwale, koncerty, eventy, a także... coś dla miłośników czworonogów i tańców!

To, co w piątkach jest najlepsze, to to, że są one tuż przed weekendem. - Magdalena Kordel "48 tygodni".