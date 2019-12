Co robią osadzeni w krakowskim areszcie? Czytają Faulknera

Udział w spotkaniach autorskich to dla lokatorów placówki Montelupich rzadkość. Jednak same dyskusje o literaturze już nie. W areszcie od dwóch lat prowadzone są zajęcia „Szkoła Czytania”, w ramach których osadzeni w spotykają się w kilku – kilkunastoosobowych grupach, by porozmawiać o przeczytanych książkach.

Pomysł, by więzienie uczynić miejscem literackich debat jest mniej egzotyczny niż się wydaje. Jak wynika z badań Fundacji „Zmiana” więźniowie czytają o wiele więcej niż ci, którzy przebywają na wolności (8 na 10 osadzonych przynajmniej jedną książkę rocznie). Nierzadko sami też tworzą literaturę: W areszcie śledczym w Gdańsku kilka lat temu wydano antologię poezji„Powiew wolności” , organizowane są też adresowane do więźniów konkursy literackie (jurorem jednego z nich był w tym roku Graham Masterton).

Co to za książki? Na liście znalazły się tytuły, których nie powstydziłby się wytrawny klub dyskusyjny. Oprócz wspomnianej Tokarczuk: Joseph Conrad, Doris Lessing, Peter Handke, James Baldwin czy William Faulkner. Sami osadzenie też proponują lektury, ostatnio: „Kadysz za nienarodzone dziecko” Imre Kertész.

Choć inicjatyw kulturalnych adresowanych do osadzonych jest coraz więcej (dość wymienić: ogólnopolską akcję Książka za kraty, czy audycje w radiowęźle w Areszcie Śledczym w Gdańsku), nadal budzą one sceptycyzm części społeczeństwa. Bo jak to? Przecież więzienie jest za karę. Jankowicz przestrzega jednak przed takim myśleniem i tłumaczy, że po pierwsze: karą jest pozbawienie wolności, ale nie dostępu do literatury, a po drugie na skutecznej resocjalizacji powinno zależeć nam wszystkim. - W tej chwili mamy 90 tysięcy osadzonych, spośród których jakieś pół procenta zostało skazane na dożywocie. Pozostali prędzej czy później wyjdą na wolność i wrócą do społeczeństwa, powinno więc zależeć nam na ich skutecznej resocjalizacji, a literatura jest do tego doskonałym narzędziem – mówi Jankowicza. - Książki pozwalają umieścić siebie wobec świata w trochę innym miejscu i trochę innej roli niż dotychczas, przemyśleć jeszcze raz swoje czyny.

O roli i miejscu literatury w więzieniu dyskutowano w tym tygodniu w Pawilonie Wyspiańskiego, podczas konferencji „Literatura w więzieniu”.